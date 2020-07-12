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АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» и вышел на второе место

12 июля 2020, 22:07
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АЕК в матче 34-го тура чемпионата Греции обыграл «Панатинаикос» со счетом 3:1.

На голы Дмитрия Чигринского, Нельсона Оливейры и Даниеле Верде хозяева ответили точным ударом Димитроса Курбелиса.

Команда Массимо Карреры с 68 очками расположилась на второй строчке в турнирной таблице, которая дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Панатинаикос» с 52 очками занимает четвертое место.

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