АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» и вышел на второе место
12 июля 2020, 22:07
АЕК в матче 34-го тура чемпионата Греции обыграл «Панатинаикос» со счетом 3:1.
На голы Дмитрия Чигринского, Нельсона Оливейры и Даниеле Верде хозяева ответили точным ударом Димитроса Курбелиса.
Команда Массимо Карреры с 68 очками расположилась на второй строчке в турнирной таблице, которая дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Панатинаикос» с 52 очками занимает четвертое место.
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