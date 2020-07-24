47-летний египетский вратарь завершил карьеру. Он выступал на ЧМ-2018

Египетский голкипер Эссам Эль-Хадари объявил о завершении карьеры в возрасте 47 лет, сообщает GHANAsoccernet.

Сообщается, что футболист сообщил об этом в одной из программ на местном ТВ. «Футбол — моя вторая жена, и теперь я с ней развелся. — сказал он. — Я больше не вернусь на поле. Вся система футбола полна ошибок, руководители клубов атакуют друг друга. Пусть бог помогает игрокам. Мне нечего добавить в мою футбольную историю. В Египте не было вратаря лучше меня. Я сидел на скамейке только в 1998 году, когда играл Надер Эль-Сайед».

Последним клубом игрока был «Ногум». В Европе он выступал за швейцарский «Сьон» в сезоне-2008/09.

Эль-Хадари — семикратный чемпион Египта, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны. Трехкратный победитель африканской Лиги чемпионов. В составе сборной Египта четыре раза выиграл Кубок африканских наций. Обладатель Кубка Швейцарии в составе «Сьона».

Участник чемпионата мира-2018 в России, где он сыграл в матче против Саудовской Аравии (1:2) и отразил пенальти. Эль-Хадари стал самым возрастным игроком, выходившим на поле в истории чемпионатов мира. На момент встречи с Саудовской Аравией ему было 45 лет и 161 день.