«Рейнджерс» и «Бенфика» поделили очки, «Лех» добыл первую победу в сезоне

«Рейнджерс» в матче 3-го тура группы D упустил победу в игре с «Бенфикой» (3:3), а «Лех» дома одолел «Стандар» (3:1).

Шотландцы, играя с 20-й минуты в большинстве после удаления Никласа Отаменди, достаточно быстро сравняли счет после автогола Гордона на второй минуте. Гонсалвеш неудачно перехватил прострел вдоль ворот и также срезал мяч в свои ворота. В большинстве подопечные Стивена Джеррарда пошли атаковать и сумели забить два мяча благодаря Камара и Морелосу. Однако в концовке игры португальская команда сравняла счет. Сначала Силва сократил счет до минимума, а на первой компенсированной минуте Нуньес принес команде ничью.

Первую победу благодаря дублю Исхака добыл и «Лех». Еще один мяч у поляков забил Скурас, гол престижа за «Стандарт» на счету бывшего игрока «Рубина» Максима Лестьенна.

Лига Европы

Группа D

«Бенфика» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 3:3 (1:2)

Голы: Голдсон, 2 — в свои ворота (1:0). Гонсалвеш, 24 — в свои ворота (1:1). Камара, 25 (1:2). Морелос, 51 (1:3). Рафа Силва, 77 (2:3). Нуньес, 90+1 (3:3).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Фертонген, Отаменди, Нуну Тавареш (Гримальдо, 47), Таарабт, Пиззи (Жардел, 21), Вайгль, Эвертон (Вальдшмидт, 67), Гонсалвеш (Жилберту, 46), Сеферович (Нуньес, 60), Рафа Силва.

«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Джэк, Камара, Арибо (Эрфилд, 69), Кент, Морелос.

Удаление: Отаменди, 19.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

5 ноября. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

«Лех» (Польша) — «Стандард Л» (Бельгия) — 3:1 (2:1)

Голы: Скурась, 14 (1:0). Исхак, 22 (2:0). Лестьенн, 29 (2:1). Исхак, 48 (3:1).

«Лех» (Польша): Беднарек, Рогне, Шатка, Пухач, Червиньски, Педру Тиба (Мухар, 81), Скурась (Сикора, 62), Мархвиньски (Каминьски, 62), Модер, Рамирес (Авад, 81), Исхак (Качарава, 85).

«Стандард Л» (Бельгия): Бодар, Янс, Дюссенн, Гавори (Сике, 46), Бастьен, Цимирот (Й.Карсела-Гонсалес, 88), Бокади, Раскин (М.Карсела-Гонсалес, 73), Амалла (Больевич, 60), Лестьенн (Уларе, 73), Баликвиша.

Предупреждения: Рамирес, 3. Гавори, 28. Бастьен, 53. Дюссенн, 64. Мухар, 88.

Судья: Шюттенгрубер (Австрия).

5 ноября. Познань. Стадион «Городской».