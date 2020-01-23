Шон Дайч: «У «МЮ» не было убийственных моментов, что очень приятно»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии отметил, что доволен игрой команды.

— Я очень доволен этим матчем, — цитирует BBC Дайча. — Мы знаем, что здесь трудно играть, но «Бернли» показал хорошее выступление. Мы забили два очень хороших гола. У «МЮ» не было убийственных моментов, что очень приятно. Сильные, подтянутые и организованные парни никогда не выйдут из моды.