Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 05:36

Зелиньски — после победы «Интера» в матче с «Лейпцигом»: «Лидировать в таблице — это замечательно!»

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Интера» Петр Зельньски поделился эмоциями после победы команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Конечно, приятно побеждать в Лиге чемпионов. По ходу матча мы потратили много энергии, поэтому в концовке пришлось пострадать. Лидировать в таблице — это замечательно! Команда счастлива, но мы помним, что впереди еще три игры за выход в восьмерку лучших», — цитирует Зелиньски пресс-служба УЕФА.

30-летний хавбек был признан лучшим игроком матча «Интер» — «Лейпциг». В текущем сезоне Зелиньски забил 2 гола в 14 встречах за миланскую команду во всех турнирах.

«Интер» набрал 13 очков и лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Источник: UEFA
Петр Зелиньски
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
Читайте также
СМИ сообщили об обнаружении польскими экспертами тротила на месте подрыва СП
«Тампа» размазала «Колорадо» за один период и взбесила российского вратаря! Георгиев в ярости разбил клюшку о ворота
Пресс-секретарь Пентагона подтвердил разрешение ВСУ на удары ATACMS
Губернатор Самарской области Федорищев заявил о коррупции в судействе РПЛ
Владельцев собак оштрафуют за неправильный выгул. Что нужно знать
«Зенит» больше не боятся. Что происходит с командой Семака
Популярное видео
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Впервые в карьере Гвардиолы его команда не выиграла матч, ведя в счете в три мяча

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости