Харри Кейн: «Тоттенхэм» расстроен, так как стремился к победе"

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн после матча группового турнира Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:2) отметил, что в первом тайме команда сыграла не лучшим образом. По его словам, во второй половине игра была равной.

— Мы оформили хороший задел, но гол в раздевалку повлиял на течение матча. Нам надо прибвалять, — цитирует Вальбуэна официальный сайт УЕФА. — В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но забили два мяча, что неплохо для матча на выезде. В целом мы расстроены, так как стремились к победе. Теперь надо все проанализировать и стать сильнее.

Во втором тайме игра была равной. Мы могли лучше распоряжаться мячом, но все же взяли очко в гостях. В прошлом сезоне мы стартовали совсем плохо, после чего пришлось догонять соперников. Это лишь первый матч, и мы определенно настроены на выход из группы.