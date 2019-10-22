«Бавария» обыграла «Олимпиакос», «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
«Бавария» обыграла «Олимпиакос» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.
В составе победителей Роберт Левандовски оформил дубль, еще один гол забил Корантен Толиссо. За греческий клуб забивали Юссеф Эль-Араби и дос Сантос Торрес Гильерме.
В другом матче в рамках группы B «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду» — 4:0.
Лига чемпионов
Группа B
«Олимпиакос П» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 2:3 (1:1)
Голы: Эль-Араби, 23 (1:0). Левандовски, 34 (1:1). Левандовски, 62 (1:2). Толиссо, 75 (1:3). Гильерме, 79 (2:3).
«Олимпиакос П» (Греция): Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду, Мериа, Цимикас, Камара (Ранджелович, 88), Бухалакис (Ловера, 69), Гильерме, Масурас (Герреро, 79), Поденсе, Эль-Араби.
«Бавария» (Германия): Нойер, Павар, Хави Мартинес (Толиссо, 46), Эрнандез (Боатенг, 59), Алаба, Мюллер (Перишич, 86), Киммих, Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, Левандовски.
Предупреждения: Тиагу Алькантара, 50. Нойер, 72. Рубен Семеду, 73. Эль-Араби, 89.
Судья: Маккели (Голландия).
22 октября. Пирей. Стадион «Георгиос Караискакис».
Лига чемпионов
Группа B
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 5:0 (3:0)
Голы: Кейн, 9 (1:0). Сон Хын Мин, 16 (2:0). Сон Хын Мин, 44 (3:0). Ламела, 67 (4:0). Кейн, 72 (5:0).
«Тоттенхэм Хотспур» (Англия): Гассанига, Фертонген (Фойт, 73), Орье, Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Алли (Ло Сельсо, 79), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Дайер, 68), Ламела, Кейн.
«Црвена Звезда» (Сербия): Борьян, Родич, Милунович, Дегенек, Гобелич, Марин, Каньяс (Петрович, 62), Вулич, ван Ла Парра (Вуканович, 82), Томане (Павков, 62), Гарсия.
Предупреждение: Милунович, 83.
Судья: Гвида (Италия).
22 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей