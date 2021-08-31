Пеле попал в больницу после обморока. У него нет коронавируса
Легендарный бразильский футболист Пеле попал в больницу, сообщает О Dia.
Во вторник, 31 августа, ему стало плохо и он потерял сознание. Пожилой мужчина, которому 23 октября должен исполнится 81 год, был срочно отправлен в больницу. Там ему проведут ряд обследований.
При этом подчеркивается, что он находится в отделении, которое отведено для больных, которые не заражены коронавирусом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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