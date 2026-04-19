«Крузейро» обыграл «Гремио», Жерсон отдал голевую передачу

«Крузейро» победил «Гремио» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.

Голами отметились полузащитники Кристиан и Лукас Ромеро. Экс-хавбек «Зенита» Жерсон сделал результативную передачу.

«Гремио» (13 очков после 12) игр идет на 14-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Крузейро» (13 очков после 12 встреч) располагается на 16-м месте.

Чемпионат Бразилии. 12-й тур.

19 апреля, 02:30. Минейран (Белу-Оризонти)

В других матчах тура «Витория» и «Коринтианс» голов не забили, «Васко да Гама» победил «Сан-Паулу» (2:1), а «Ботафого» в гостях разгромил «Шапекоэнсе» (4:1).

Чемпионат Бразилии. 12-й тур.

19 апреля, 02:00. Manoel Barradas Barradao (Салвадор)

Чемпионат Бразилии. 12-й тур.

19 апреля, 00:30. Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)

Чемпионат Бразилии. 12-й тур.

19 апреля, 00:30. Arena Conda (Шапеко)

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