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19 апреля, 05:09

«Крузейро» обыграл «Гремио», Жерсон отдал голевую передачу

Павел Лопатко

«Крузейро» победил «Гремио» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.

Голами отметились полузащитники Кристиан и Лукас Ромеро. Экс-хавбек «Зенита» Жерсон сделал результативную передачу.

«Гремио» (13 очков после 12) игр идет на 14-м месте в таблице чемпионата Бразилии. «Крузейро» (13 очков после 12 встреч) располагается на 16-м месте.

Чемпионат Бразилии. 12-й тур.
19 апреля, 02:30. Минейран (Белу-Оризонти)
Крузейро
2:0
Гремиу

В других матчах тура «Витория» и «Коринтианс» голов не забили, «Васко да Гама» победил «Сан-Паулу» (2:1), а «Ботафого» в гостях разгромил «Шапекоэнсе» (4:1).

Чемпионат Бразилии. 12-й тур.
19 апреля, 02:00. Manoel Barradas Barradao (Салвадор)
Витория
0:0
Коринтианс
Чемпионат Бразилии. 12-й тур.
19 апреля, 00:30. Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)
Васку да Гама
2:1
Сан-Паулу
Чемпионат Бразилии. 12-й тур.
19 апреля, 00:30. Arena Conda (Шапеко)
Шапекоэнсе
1:4
Ботафого

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Жерсон
ФК Ботафого
ФК Васко да Гама
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Коринтианс
ФК Крузейро
ФК Сан-Паулу
ФК Шапекоэнсе
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