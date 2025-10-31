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Жулин посоветовал Валиевой стиснуть зубы и не обращать внимания на суды

Тренер Александр Жулин дал совет российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты и не обращать внимания на решения суда. Если сейчас у России хотят изъять 350 миллиардов с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности», — цитирует Жулина ТАСС.

30 октября федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой.

Источник: ТАСС
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Камила Валиева
Фигурное катание
Александр Жулин
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