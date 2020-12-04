Загитова: «Я такой человек, который без всяких людей может себя загнобить»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, смотрит ли записи своих прокатов.

— Когда прокаты хорошие, да, смотрю. Когда плохие... вообще надо бы смотреть, анализировать ошибки. Но я не люблю вспоминать, как это все было, потому что это и так психологически очень задавило меня, — сказала Загитова в эфире Первого канала. — А я такой человек, который без всяких людей может себя так загнобить, что мало не покажется. Когда прокаты хорошие или более-менее, смотрю, как все выглядело на камере. Иногда и комментарии тоже смотрю.

Интересно послушать мнение других людей — тоже профессионалов фигурного катания, Татьяну Анатольевну в особенности. Естественно, я все-таки в первую очередь слушаю своих тренеров, а потом уже всех остальных.

На данный момент фигуристка является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале.