Загитова сдала первый зачет в университете
13:58
Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова сообщила, что сдала свой первый зачет в университете.
«Радуюсь результатам первого зачета», — написала у себя в Instagram Загитова.
Летом 2020 года 18-летняя фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Спортсменка учится по программе «Продюсирование и культурная политика».
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