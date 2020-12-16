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Загитова сдала первый зачет в университете

13:58
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова сообщила, что сдала свой первый зачет в университете.

«Радуюсь результатам первого зачета», — написала у себя в Instagram Загитова.

Летом 2020 года 18-летняя фигуристка поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики. Спортсменка учится по программе «Продюсирование и культурная политика».

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