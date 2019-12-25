Загитова и Медведева примут участие в показательных выступлениях сборной России в марте

Генереальный директор федерации фигурного катания России Александр Коган рассказал на пресс-конференции перед началом чемпионата России в Красноярске, что 29 марта на арене «Мегаспорт» пройдет выступление фигуристов сборной России. Мероприятие будет дебютным.

В показательных выступлениях примет участие и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая 13 декабря объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

— Сама сборная имеет расширенный состав, это не только те, кто едут на чемпионат Европы и мира. Для всех кандидатов, включая тех, кто участвовал в этом сезоне, мы впервые проводим специальное мероприятие по его итогам 29 марта в «Мегаспорте». Условное название — «Россия, вперед!» Все, подчеркиваю, все, включая Загитову, Медведеву, Туктамышеву, Трусову, Косторную, Щербакова, будут участвовать. (Дмитрий Кузнецов)