Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова опубликовала новое фото в своем Instagram. Она лежит в ванне в нарядном платье, на ней — босоножки на высоком каблуке.

— А я лежу, такая вся, — Аделина предложила подписчикам продолжить название фото. — Устала. Думаю, дай в ванне полежу.

Сотникова в начале марта объявила об официальном окончании карьеры. Фигуристка также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16.