Ягудин: «Никогда не скажу кто лучше: Губерниев, Черданцев или Тарасова»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, выступивший с мастер-классом перед участниками Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед», отметил, что зарядился энергией от общения во время мероприятия.

— Формат для меня немного необычный, я больше привык, когда просто читаю лекцию, решаю определенные задачи, — сказал Ягудин. — Но я на самом деле на таких встречах заряжаюсь энергией. Без журналистов не было бы в том числе и меня самого. Вы пишете, меня больше узнают, приглашают дальше на разные мероприятия. И мне просто очень нравится общаться с людьми.

— Для вас кто образец или наставник в журналистике?

— Если честно, не могу сказать, что кто-то оказал на меня решающее влияние на этом пути. Все понемногу. В тот период я много общался, к примеру, с Еленой Вайцеховской, но не могу назвать ее катализатором каких-то процессов в жизни. Главное — ввязаться в дело, полностью в него погрузиться. Никогда не выделяю одного на фоне других.

У меня нет ни любимого комментатора, ни любимого музыканта, ни любимого автора, потому что я с большим уважением отношусь к ним всем. У любого человека можно что-то взять, больше или меньше. Было бы желание. В биатлоне есть Дмитрий Губерниев, в футболе — Георгий Черданцев, в фигурном катании — Татьяна Анатольевна Тарасова, которая выигрывала «ТЭФИ». И я ни за что не скажу, что кто-то из них лучше, чем другие.

(Антон Бабошин)