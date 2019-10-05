Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy, отметила, что каждый возраст прекрасен по-своему.

— Я уже не маленькая девочка, хотя многие фанаты скучают по мне образца 2015-2016 годов, но сейчас 2019 год, я расту, — рассказала в интервью китайскому телевидению Медведева. — Я взрослею, это нормальный процесс, но в каждом году есть что-то особенное. Я уже не маленькая девочка, а молодая девушка, и это классно.

В следующий раз Медведева выступит на канадском этапе «Гран-при», который пройдет с 25 по 27 октября.

Медведева в Шанхае: победить и забыть