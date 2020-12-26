Выступление Туктамышевой в произвольной программе чемпионата России под вопросом

Тренер Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассказал журналистам о состоянии своей подопечной после тренировки. По его словам, 24-летняя фигуристка может не выступить в произвольной программе чемпионата России (26 декабря, начало — в 17.00).

— Пока непонятно, будет ли выступать, состояние спортсменки неважное, вирус не отступил, — сказал Мишин журналистам.

Туктамышева занимает пятое место после короткой программы (73,56 балла), на тренировочном прогоне она не сделала чисто ни один триксель — на одном была «бабочка», на другом степ-аут.

(Дмитрий Кузнецов)