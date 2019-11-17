Впервые за 14 лет россияне выиграли все золото домашнего «Гран-при»

На «Гран-при России» во всех видах соревнований победу одержали российские фигуристы. Это произошло впервые за 14 лет.

В одиночном катании у женщин победу одержала Александра Трусова. У мужчин победил Александр Самарин. В парном катании золото завоевали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Победители получили путевку в финал «Гран-при».

В последний раз россияне брали все золото «Гран-при» в Москве в 2005 году. В одиночном катании тогда победили Евгений Плющенко и Ирина Слуцкая, в парном — Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин, в танцах на льду — Татьяна Навка/Роман Костомаров.