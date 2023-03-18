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18 марта, 20:06

Валиева рассказала, как готовилась к номеру, который показала на турнире по шоу-программам

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

— Для меня ты самый красивый, очаровательный шаман. Почему шаман?

— В моем поселении была засуха. Чтобы мы дальше жили, питались и так далее, я вызывала дождь. В конце обряда у меня это получилось.

— Мы слышали, что тебе было сложно готовиться к номеру, почему?

— Думала, что будет сложно кататься. Но сначала надо было привыкнуть кататься с бубном, дождь тоже.

— У тебя есть какие-то ритуалы перед выходом на лед?

— Я во время разминки прохожу свою программу, когда разминаюсь, все время прокручиваю программу и прибавляю какие-то новые штучки, чтобы подстать образу.

Фигурное катание
Камила Валиева
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