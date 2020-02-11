ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Валиева поблагодарила тренеров за победу на первенстве страны среди юниоров

13:56
Теги:

Победительница первенства России среди юниоров Камила Валиева поблагодарила всю команду своих тренеров.

— От всей души благодарю тренеров Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича и Сергея Александровича за ваш неоценимый труд, спасибо за все то, что вы в меня вложили, за поддержку, за четкую организованную работу, — написала Валиева. — Также хочу поздравить Даню Самсонова, Соню Акатьеву, Дашу Усачеву.

13-летняя Валиева в этом сезоне также выиграла юниорский финал «Гран-при».

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир