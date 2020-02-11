Валиева поблагодарила тренеров за победу на первенстве страны среди юниоров

Победительница первенства России среди юниоров Камила Валиева поблагодарила всю команду своих тренеров.

— От всей души благодарю тренеров Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича и Сергея Александровича за ваш неоценимый труд, спасибо за все то, что вы в меня вложили, за поддержку, за четкую организованную работу, — написала Валиева. — Также хочу поздравить Даню Самсонова, Соню Акатьеву, Дашу Усачеву.

13-летняя Валиева в этом сезоне также выиграла юниорский финал «Гран-при».