Валиева и Самсонов примут участие в турнире, посвященном памяти погибшего Дениса Тена

Ученики Этери Тутберидзе 13-летняя Камила Валиева и 14-летний Даниил Самсонов примут участие в турнире памяти Дениса Тена, сообщает официальная страница казахстанского фигуриста в Instagram.

Соревнования пройдут с 10 по 13 октября на «Halyk Arena». Валиева — победительница двух этапов юниорской серии «Гран-при», которая успела отобраться в Финал серии, Самсонов — победитель и бронзовый призер, который также успел туда отобраться.

Бронзовый призер Игр-2014 погиб 19 июля 2018 года от ножевого ранения. Спортсмену было 25 лет. Он застал двух мужчин, пытавшихся украсть зеркала с его автомобиля. Завязалась драка, в результате которой Тена ударили ножом. Он скончался в больнице от потери крови.