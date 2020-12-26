Тутберидзе: «Мои слезы? Всплеск эмоций»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказал, почему заплакала после проката Анны Щербаковой на чемпионате России.

Щербакова стала чемпионкой России, набрав 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ.

— Мои слезы? Всплеск эмоций. Мне казалось, что сегодня Аня сделала невозможное. Это был верх ее возможностей. Подготовка не сложилась, болезнь внесла поправки, и я постоянно твердила: «Может, снимемся?». Аня была категорична, сказала: «Нет, это даже не обсуждается», — отметила Тутберидзе в эфире «Первого канала».