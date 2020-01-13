Турсынбаева может пропустить оставшуюся часть сезона

Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева в своем официальном Instagram отметила, что вероятнее всего не будет стартовать в этом сезоне.

— Скорее всего нет, — ответила 19-летняя фигуристка в ответ на вопрос подписчицы о том, будет ли она выступать в этом сезоне.

В сезоне-2019/20 Турсынбаева выступила лишь на коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований, в том числе этапов серии «Гран-при» в Китае и США фигуристка снялась из-за травмы.

Представительница Казахстана стала первой женщиной, исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.