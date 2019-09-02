Туктамышева выехала в Москву на контрольные прокаты сборной России. Видео

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram видео из поезда, на котором она едет из Санкт-Петербурга в Москву.

Вместе с ней в столицу едет и ее молодой человек, также тренирующийся у Алексея Мишина Андрей Лазукин, победитель Финала Кубка России-2019 и бронзовый призер World Team Trophy-2019.

Туктамышева, Лазукин и другие российские фигуристы покажут новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».