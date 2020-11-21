Туктамышева: «Только потом подумала: «Почему такая сложная программа?»

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева прокомментировала победу на московском этапе «Гран-при».

— Я не была уверена в победе, потому что очень сильная конкуренция, — сказала Туктамышева. — Не видела, как откаталась Алена и какие баллы она получит. Думаю, в принципе мало когда можно встретить уверенность у спортсмена, который только что отвыступал, что он будет победителем. Это была приятная неожиданность и приятное заключение того, как сложился этап «Гран-при». Просто очень рада.

— А как чувствовали себя во время проката?

— Была хорошая атмосфера на льду и колоссальная поддержка, мне не хотелось никак снижать планку, которую я поставила в начале программы. Хотелось продолжать в соответствии с музыкой, она никуда не уходит, только развивается. Я только потом подумала: «Почему такая сложная программа?» Потом поняла, что у меня нет спокойной части.