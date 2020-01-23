Туктамышева назвала свою изюминку. И это не тройной аксель

Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева назвала свою изюминку. Она отметила, что ее особенность заключается в возрасте. В декабре спортсменке исполнилось 23 года.

— Давайте поговорим про вашу изюминку — есть ли она?

— Есть! Изюминка в том, что я до сих пор в этом спорте, хотя мне уже почти 23 года, а это большой возраст. И я одна из немногих фигуристок, которые показывают характерные образы, — рассказала Туктамышева в интервью Stories.

— Выступление на льду — это в первую очередь образ?

Да. Это как отдельный спектакль. Мне хотелось бы всегда создавать номера с завязкой, кульминацией и завершением, но на соревнованиях это сложно. Нужно еще помнить о технической составляющей и ориентироваться на элементы.

— А есть какие-то любимые элементы?

— Я люблю прыжок аксель. Один из моих фирменных элементов — тройной аксель, прыжок с переднего хода, который прыгается с дуги и крутится в три с половиной оборота. Его не так часто исполняют девушки. Мужчины исполняют все. Они более сильные, выносливые.