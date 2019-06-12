12:24 | Фигурное катание

Туктамышева исполнила поддержку из парного катания вместе с Рогоновым. Фото

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Российский фигурист Алексей Рогонов, участвующий в японском турне вместе со своей партнершей Алиной Устимкиной, поделился фотографией с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. На снимке спортсмены выполняют поддержку.

Угадайте место и партнершу?! – написал Рогонов.

Туктамышева сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японецЮдзуру Ханю и другие известные фигуристы.

 

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