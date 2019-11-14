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Трусова первой из россиянок предствит короткую программу на «Гран-при» в Москве

15:25
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Российская фигуристка Александра Трусова выступит под 7-м стартовым номером в короткой программе на московском этапе «Гран-при», информирует сайт ISU. Девушки представят программы в пятницу.

Ее соотечественница Евгения Медведева? получила 10-й стартовый номер.

Станислава Константинова выйдет на лед 9-й.

Пятый этап Гран-при пройдет 15-16 ноября в московском ледовом дворце «Мегаспорт».

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