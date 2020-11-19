Трусова исполнит три четверных прыжка на этапе «Гран-при» в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе на этап «Гран-при России» в Москве, информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Она исполнит четверные лутц и тулуп, а также каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

Россиянка Анна Щербакова заявила четверной флип, а Елизавета Туктамышева — тройной аксель.

Соревнования пройдут на арене «Мегаспорт» с 20 по 22 ноября.