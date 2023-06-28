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Сегодня, 04:23

Траньков: «Уверен, что Соня вернется быстро и качественно, как она умеет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков надеется, что чемпионка России Софья Акатьева сможет быстро восстановиться после травмы и вернуться на лед.

«Каждый сейчас пожелает Соне скорейшего восстановления. Она знает, как справляться с травмами. Прошлый сезон тоже был для нее непростым, но это не помешало ей стать чемпионкой России и лидером сборной. Я уверен, что Соня вернется быстро и качественно, как она умеет», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Транькова.

15-летняя спортсменка получила стрессовый перелом стопы. На данный момент она проходит восстановление.

Акатьева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию в 2023 году.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230627/trankov-1880787822.html
Фигурное катание
Максим Траньков
Софья Акатьева
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