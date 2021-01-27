Тарасова будет судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что ей предложили стать судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

«Александр Коган пригласил меня стать судьей прыжкового турнира на Кубке первого канала. Скорее всего, я выступлю в этой роли на этих интересных соревнованиях. Напомню, что Кубок пройдет 5-7 февраля в «Мегаспорте». В прыжковом турнире будут соревноваться — Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев», — написала Тарасова в Instagram.