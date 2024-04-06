Тарасова не поддержала возможную отмену запрета на сальто в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможной отмене запрета на сальто в фигурном катании.

«Многие прыгают сальто, но, конечно, здоровыми не будут. Просто увеличится травматизм. А те, кто назначает, про это не знают. Обучание сальто травмоопасно. И это не музыкальность, не композиция и не индивидуальность. Это просто элемент — прыгнуть через голову. Ну, будут прыгать, значит. Я не сторонник этого элемента. Лучше думать о фигурном катании в целом», — сказала Тарасова «СЭ».

В субботу, 6 апреля, стало известно, что инициативу по легализации сальто в программах фигуристов планируют рассмотреть на конгрессе Международного союза конькобежцев в июне в Лас-Вегасе.