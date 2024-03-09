Тарасова и Морозов выступили с номером «Грезы любви» на турнире по шоу-программам «Русский вызов»

Появилось видео выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на турнире по шоу-программам «Русский вызов».

Пара показала чувственный номер «Грезы любви», посвященный великим советским парникам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову.

Тарасова и Морозов — двукратные серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании (2022) и командных соревнованиях (2018), также они дважды становились чемпионами Европы (2017, 2018) и трижды выигрывали чемпионат России (2018, 2019, 2021).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира.