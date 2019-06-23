Сын Плющенко прыгнул двойной сальхов во время шоу в Японии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился в своем Инстаграме видео, на котором его сын Александр исполняет двойной сальхов во время шоу в Японии.

- Я так рад видеть, как мой сын Алекс Плющенко выступил перед японскими болельщиками. Саппоро останется в моей памяти, как город, где Саша исполнил свой первый двойной прыжок в шоу, - написал Плющенко.

Вместе с ним в шоу также выступали Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.