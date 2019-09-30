Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков опубликовал в Instagram неоднозначный пост о комментариях подписчиков.

— Столько приятных сообщений, комментариев в последнее время. Ах, жизнь прекрасна! — написал Траньков. — Спасибо, позитивные люди. «Люблю» людей. PS. Может в Канаде остаться? Тут норм. Толерантность, лигалайз, MLS, NHL...

Ранее спортсмен опубликовал в Twitter пост, в котором резко отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура чемпионата России (0:1), а позже удалил его.

Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью и припомнил Хорватию