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«Столько приятных комментариев, cпасибо, позитивные люди». Траньков — иронически о подписчиках

12:41
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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков опубликовал в Instagram неоднозначный пост о комментариях подписчиков.

— Столько приятных сообщений, комментариев в последнее время. Ах, жизнь прекрасна! — написал Траньков. — Спасибо, позитивные люди. «Люблю» людей. PS. Может в Канаде остаться? Тут норм. Толерантность, лигалайз, MLS, NHL...

Ранее спортсмен опубликовал в Twitter пост, в котором резко отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Федора Смолова в перерыве матча 11-го тура чемпионата России (0:1), а позже удалил его.

Олимпийский чемпион Траньков назвал Смолова бездарностью и припомнил Хорватию

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