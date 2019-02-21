Станислава Константинова: "Не задумываюсь о чемпионате мира"

Станислава Константинова, занявшая второе место в короткой программе (75,47 балла) в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде, рассказала о впечатлениях от проката и перспективах выступить на чемпионате мира.
- Была некая неуверенность после небольшого провала на чемпионате Европы, - сказала Константинова. - Но сегодня удалось все сделать. Завтра буду выглядеть увереннее.
- Как вам атмосфера?
- После второго прыжка я услышала, как завопил зал, и поняла, что шанса на ошибку больше нет. Перед стартом это немного давит, но во время проката это подстегивает.
- Когда вы решили участвовать в турнире?
- Первоначально в моих планах его не было. Почти сразу после чемпионата Европы я просидела дома день, думала, что же делать, и поняла, что надо на как можно большем количестве стартов доказывать прежде всего себе, что я уверена, что могу на себя положиться. Все-таки серьезная конкуренция, три недели я подготовилась, не вылезая с катка. Мы переделали рисунок короткой программы, план, я не поехала в Корею на показательные выступления. Это все к лучшему. Завтра также планирую изменения, поменяла несколько прыжков.
- Вы сейчас всего балл проигрываете Евгении Медведевой, это важно?
- Я сюда ехала точно не за результатом, а поднять себя в своих глазах, мне нужна уверенность.
- То есть об участии в чемпионате мира вы тоже не задумываетесь?
- Пока не думаю. Мое дело - хорошо откатать. Решать на мне.
- Давления со стороны федерации не было, мол, надо выступать?
- Нет. Я просто люблю выступать.
- В Универсиаде вы тоже собираете участвовать? Очень тяжело держать форму так долго, еще и до чемпионата мира.
- Да, Универсиаду планирую. Почему нельзя? Можно попробовать! У меня был такой опыт, и положительный. Я готова.
- Евгения Медведева тренировалась в Петербурге. Вы ее видели?
- Да, видела.
- Вы с ней близкие подруги?
- Не могу сказать, что близкие. Я много с кем так общаюсь, схожие интересы. Много с кем так же.
- А у вас есть подруги в мире фигурного катания?
- Раньше были, сейчас... приятельницы. К сожалению, этот год расставил точки над i и расстаться с некоторыми людьми.
- Вы в последнее время стали героиней мемов...
- Мне нравится. Особенно если бы отобрали оттуда нецензурные слова. (смеется)
- У вас тейп на правой ноге. Старая травма?
- Нет, это последствия хронической травмы. Пока не можем снизить нагрузки и приступить к лечению.
- То есть вы катаетесь через боль?
- Все фигуристы катаются через боль. (Дмитрий Кузнецов)