Стали известны критерии отбора фигуристов для попадания в сборную России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала критерии отбора спортсменов для включения в состав сборной России, сообщает сайт организации.

Основным критерием для включения в состав кандидатов в российскую команду являются результаты, показанные спортсменами на чемпионатах мира и Европы, а также чемпионате России. Одиночникам необходимо войти в топ-18 на мировом первенстве, топ-12 — на чемпионате Европы, топ-8 — на чемпионате страны, в парном катании и танцах на льду на этих турнирах фигуристы должны попасть в 15 лучших, 10 лучших и 6 лучших пар соответственно.

Также учитываются результаты, показанные спортсменами на первенстве мира среди юниоров, этапах серии «Гран-при» и юниорской серии «Гран-при», финале Кубка России, первенстве и спартакиаде России.

Основным отборочным соревнованием для участия в главных стартах сезона (чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде) является чемпионат России. Отмечается, что окончательный состав сборной для участия в Олимпийских играх (в олимпийском сезоне) и чемпионате мира (в неолимпийском сезоне) может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на чемпионате Европы.