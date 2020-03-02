Слуцкая рассказала, что пока не готова стать тренером

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая ответила на вопрос о возможной тренерской деятельности.

— Уж очень часто меня начали спрашивать: «Не хотите ли вы вернуться в спорт и начать тренировать?» — написала Слуцкая в Instagram. - На сегодняшний день я к этому не готова. Но коньки всегда были и будут частью меня и моей жизни! Наверное, именно поэтому я и открыла свою школу фигурного катания.

Я безумно люблю приезжать туда, общаться с юными спортсменами, проводить мастер-классы и индивидуальные тренировки для всех желающих! А каждое лето я со своей командой отправляюсь во Владимир и провожу ледовые сборы. Там у нас катаются и совсем маленькие фигуристы, и уже уверенные в себе асы. А также с удовольствием работаем совсем со взрослыми, любителями нашего прекрасного вида спорта!

Кстати, работать я люблю абсолютно со всеми. Ведь это так интересно! Дети, как чистые листы бумаги, пиши, что хочешь! А вот взрослые уже увлекают другим. У них есть свои страхи и сомнения, которые очень приятно и здорово преодолевать вместе. Или разучивать элементы, когда перед тобой стоит ровесник и яро желает подготовиться и выступить на любительских соревнованиях. Да, для нас тоже есть выступления.

Бытует мнение, что карьера тренера неблагодарная вещь. Что вы об этом думаете? Сама же я не знаю, чтобы я делала без моей дорогой Жанны Федоровны Громовой.