Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о новых критериях отбора на чемпионат России по фигурному катанию и отсутствии Евгении Медведевой на нем.

— Может ли это стать завершением карьеры для Жени? Зачем мы гадаем?! Есть тренерский состав, есть спортсмен, который принимает решение. Не один раз в истории спорта было такое, что люди пропускали один сезон, а на следующий выстреливали в своей лучше форме. И я тому пример. Поэтому не надо закапывать спортсмена, который может в любой момент стать еще сильнее, раньше времени.

— В заявке на чемпионат России вся сборная России (кроме Загитовой и Медведевой), хотя половина из них не выполнила критерии. Зачем нужны были критерии отбора через Кубок России, если их в итоге пересмотрели?

— Если не будет соревнований, то в таком случае у нас никого не останется на чемпионате России. А кто тогда поедет защищать страну, если не те лидеры, которые по определенным причинам, причем не зависящих от них, не смогли выступить? Мы же не можем предугадать, когда заболеем. Две недели на карантине — это на самом деле настоящая катастрофа. Было бы глупо не допускать спортсменов до этих соревнований.

— В заявке две запасных. Почему именно две? И что будет, если потребуется заменить больше, чем двух девушек?

— Думаю, есть определенный регламент, и запасных, конечно же, больше, на самом деле. В заявке указаны двое основных, а после них еще список пополняется. И если, не дай Бог, кто-нибудь вылетит, то всегда найдутся те, кто стоит в цепочке запасных.

(Екатерина Звенигородская)