Слуцкая категорически против отмены соревнования из-за ковида

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» выступила против отмены соревнований из-ха коронавируса.

— Есть ли смысл в таких условиях (с учетом коронавируса) вообще проводить соревнования?

— Да, к сожалению, вирус не щадит никого. А как быть без соревнований?! Уже введено много различных запретов, но жизнь продолжается. Можно избежать послесоревновательных банкетов, но отменять сами соревнования категорически нельзя. Иначе мы совсем растеряем спортсменов.

— Какие есть выходы из ситуации? Возможно, стоит сажать всех в пузырь, как это делали в НХЛ и НБА?

— Самый главный выход из ситуации — это беречь себя и, действительно, избегать скопления людных мест. А посадить всех в пузырь точно не получится — это не выход из сложившейся ситуации.

— Может быть, прав американский журналист, и все это следствие несоблюдения дистанции на Гран-при России?

— Все же не американскому журналисту нужно делать выводы о несоблюдении дистанции на Гран-при России. Все взрослые люди и все про эту дистанцию знают. Журналисты из Америки, конечно, «важные» фигуры в решении таких насущных вопросов, но, мне кажется, им было бы хорошо сначала разобраться в том, что происходит на территории их страны, а потом уже комментировать наши истории. Как я и говорила, можно отменить такие мероприятия, как банкеты после соревнований, можно оградить себя от общения с большим количеством людей, но давайте не забывать о том, что даже те, кто соблюдает все меры предосторожности, все равно подхватывают вирус. Это воля какого-то случая, а отменять соревнования или вообще пустить под откос сезон — неправильно. Так мы растеряем и российский, и мировой спорт, и спортсменов.

(Севастиан Терлецкий)