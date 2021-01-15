Синицина и Кацалапов пропустят командный турнир в Москве

Чемпионы Европы 2020 года в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят командный турнир в Москве.

«Не участвуем, потому что не сможем набрать должной формы из-за пневмонии», — сообщил тренер фигуристов Александр Жулин РИА Новости.

Синицина и Кацалапов пропустили чемпионат России в декабре из-за того, что не успели восстановиться после перенесенных болезней. Партнерша болела коронавирусом в тяжелой форме.