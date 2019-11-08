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Щербакова и Туктамышева без падений провели тренировки на этапе «Гран-при» в Китае

10:03

Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не допустили ошибок в ходе тренировок перед короткой программой четвертого в сезоне этапа «Гран-при», который проходит в китайском Чунцине, информирует ТАСС.

В ходе утренних занятий 15-летняя Щербакова уделяла большое внимание отработке двойного акселя и каскада из тройного лутца и тройного риттбергера. Тренировка короткой программы подопечной Этери Тутберидзе получилась удачной, ей удались все элементы, включая вышеописанную комбинацию, исполнение которой планируется в бонусной зоне. 22-летняя Туктамышева, занимающаяся в группе Алексея Мишина, также безошибочно выполнила тренировочный прокат короткой программы. Во время него фигуристка выполнила тройной аксель, а также тройной лутц, при этом каскад спортсменка делать не стала.

17-летняя россиянка Софья Самодурова допустила несколько ошибок в ходе тренировочной сессии, включая падение на одном из прыжковых элементов. При этом прогон программы фигуристка выполнила без грубых ошибок.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7091613

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