Самодурова исполнила песню Басты "Сансара"

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова в своем Инстаграме поделилась новым видео. На нем 16-летняя фигуристка исполняет песню рэпера Басты "Сансара".

Пользователи оценили певческий талант Самодуровой:

- Сонечка!!! Ты талантлива во всем!!! - написала katrinavcontakt.

- На Евровидение Соню, - такой комментарий оставил champions_with_love.

- Талантливый человек, талантлив во всем, - написала milamilagu.

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