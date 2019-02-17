16:07 | Фигурное катание

Самодурова исполнила песню Басты "Сансара"

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Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова в своем Инстаграме поделилась новым видео. На нем 16-летняя фигуристка исполняет песню рэпера Басты "Сансара".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от @ sofia_samodurova 17 Фев 2019 в 12:56 PST

Пользователи оценили певческий талант Самодуровой:

Сонечка!!! Ты талантлива во всем!!! - написала katrinavcontakt.

- На Евровидение Соню, - такой комментарий оставил champions_with_love.

- Талантливый человек, талантлив во всем, - написала milamilagu.

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