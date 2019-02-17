Самодурова исполнила песню Басты "Сансара"

Чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова в своем Инстаграме поделилась новым видео. На нем 16-летняя фигуристка исполняет песню рэпера Басты "Сансара".
Пользователи оценили певческий талант Самодуровой:
- Сонечка!!! Ты талантлива во всем!!! - написала katrinavcontakt.
- На Евровидение Соню, - такой комментарий оставил champions_with_love.
- Талантливый человек, талантлив во всем, - написала milamilagu.
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