«С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной». Откровения Бетины Поповой

Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду, рассказала о трудностях в фигурном катании. 23-летняя спортсменка завершила карьеру в феврале этого года

— В одном из своих интервью я сказала, что фигурное катание научило меня понимать мужчин. Это действительно так. Но странное дело... Меня, 12-летнюю девочку, ставят в пару с более взрослым парнем. С 12 лет я терплю издевки партнера надо мной, я слушаю от всех, что у него переходный возраст и просто нужно потерпеть. В 14 лет меня просят показать в танце «секс» и «страсть» и отношение к этому мальчику. Понятия не имея, что это такое, методом проб и ошибок я ищу то, что от меня требуется.

Затем мы становимся старше. Наши взаимоотношения тоже развиваются, становятся все более сложными и неоднозначными. От всех вокруг я продолжаю слышать, что нужно терпеть, потому что это возраст такой. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь для партнера и другом, и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем только угодно.

Со стороны я вновь слышу: партнеров надо беречь — ведь их так мало, за них нужно бороться, надо терпеть. И к определенному возрасту я понимаю, что для меня не проблема найти общий язык с любым мужчиной. Для меня проблема быть рядом с ним женщиной. Заложенное с 12 лет извращенное понятие взаимоотношений мужчины и женщины не давало мне долгое время трезво смотреть на отношения.

Однажды на финале гран-при на шестиминутной разминке мы упали с поддержки. Ожидая нашего выхода на лед, весь тренерский состав столпился вокруг моего партнера, который ударился бедром. Я же, ударившись животом и диафрагмой, даже не могла дышать, и слезы стояли в моих глазах. Но я не стала вовсе говорить об этом, потому что нужно жалеть партнера, ему нужнее, надо терпеть.

Если болел мой партнер, он всегда имел возможность долечиться. Когда болела я, я не позволяла себе пропускать тренировки, потому что уже и так было много пропущено. Я сильная, я могу потерпеть.

Содержать партнера, постоянно действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (так как если ты что-то делал не так, тебе сразу говорили — он найдет другую партнершу) — весь этот опыт мне пришлось долго выкидывать из своей головы, — написала Бетина.