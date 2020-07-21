Рудковская рассказала о скором пополнении в их с Плющенко семье

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко рассказала о скором пополнении в семье. Это будет второй совместный ребенок пары.

Как сообщает 7days, на вопрос о примерных сроках появления в их доме долгожданного малыша, она ответила: «Скоро!». Но никаких деталей Рудковская больше не дала.

Пара поженилась в 2009 году. 6 января 2013 года у супругов родился сын Александр, крестным отцом которого стал известный исполнитель Дима Билан. В 2017 году Плющенко и Рудковская обвенчались в церкви.