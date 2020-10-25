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Произвольная программа Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи. Видео

25 октября 2020, 23:12
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Сочи.

Она исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц+тройной тулуп, коснулась льда на тройном флипе, далее сделала каскад тройной флип+двойной аксель, далее бабочка на акселе+ойлер+тройной сальхов, тройной лутц, жестко приземлитась с тройного риттбергера.

Елизавета набрала за свой прокат 135,80 балла. Она заняла третье место.

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