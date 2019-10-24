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Попова и Мозгов опоздали на самолет в Канаду во время пересадки, но в итоге с трудом добрались до Келлоуны

14:20

Российские танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов с трудом добрались до места проведения канадского этапа «Гран-при» — канадской Келлоуны. Все дело в том, что временной промежуток для пересадки из самолета в самолет был небольшим и фигуристы с другими россиянами просто не успели сесть во второй самолет.

Однако позже фигуристка сообщила, что до пункта назначения они все-таки добрались. Короткую программу танцевальные пары представят 25 октября в пятницу в 21.00 по московскому времени.

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