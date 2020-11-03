Погорилая поделилась мыслями о беременности и спорте

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, неоднократный призер чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая, которая готовится в скором времени стать мамой, высказала мнение о занятиях спортом во время беременности.

«Беременность и спорт — насколько это совместимые вещи? Очень много споров и мнений по поводу занятий во время беременности. Точно могу сказать, что не стоит начинать делать что-то кардинально новое. То есть если раньше вы не бегали марафоны, то сейчас не лучшее время начинать. Но в любом случае образ жизни во время беременности должен быть максимально здоровым. А здоровье и спорт — это неразделимые понятия. Недавно прочитала интересный факт, что у женщин, которые занимаются спортом, роды в среднем проходят быстрее и легче. Поэтому стоит начать хотя бы с ежедневных прогулок. Это помогает регулировать вес, получать больше энергии, крепче спать. И это только начало длинного списка», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.