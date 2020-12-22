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Плющенко показал, как Гном Гномыч снимается в фильме

Александр Плющенко. Фото Instagram
Александр Плющенко. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в stories Instagram новое видео. На нем показана съемочная площадка фильма, где снимается его сын Александр, известный как Гном Гномыч.

Съемки, судя по видео, проходили на катке академии знаменитого фигуриста. «Текст, — сказал Плющенко, показывая текст роли. —  Санек у нас...» «... кинозвезда», — добавила супруга Евгения Яна Рудковская.

Название фильма не уточняется. «Снимаем кино с Тиной Канделаки», — написано в следующей stories.

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