Плющенко показал, как Гном Гномыч снимается в фильме

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в stories Instagram новое видео. На нем показана съемочная площадка фильма, где снимается его сын Александр, известный как Гном Гномыч.

Съемки, судя по видео, проходили на катке академии знаменитого фигуриста. «Текст, — сказал Плющенко, показывая текст роли. — Санек у нас...» «... кинозвезда», — добавила супруга Евгения Яна Рудковская.

Название фильма не уточняется. «Снимаем кино с Тиной Канделаки», — написано в следующей stories.