Подопечный Евгения Рукавицына Макар Игнатов, занявший третье место на этапе Кубка России в Казани (247,69 балла), рассказал о сложностях с физической формой и льдом во дворце, а также рассказал об отношении к Петербургу и Москве.

— Начало было поувереннее, чем в Сызрани, тут я сделал по крайней мере два первых прыжка. С падением с тулупа получилось случайность, курьезность, что ли. Плюс лед мне показался не то чтобы мягким, я это не умел определять никогда. Но вроде толкаюсь, а лед не катит, приходится сверхнапрягаться. «Физики» мне не хватало всегда, в силу — сейчас выговорю — антропометрических данных. Говорить даже непросто вот.

— А как исправлять? Кроссы, триатлон?

— Если я пойду на триатлон, там и останусь. Проблема очевидно, было бы странно, если бы мы ей не занимались. Но она сложная и ежедневная. При этом на фоне нагрузок надо, чтобы не вылезали травмы.

— А как вы набираете форму? Может, если не триатлон, то биатлон?

— Ага, лыжи... Это больше к Димке Алиеву, не мое. ОФП, «пирамидки», некий бег с ускорениями...

— Как вам Казань? По сравнению с Сызранью-то.

— Ну тут хотя бы красивый центр есть. (смеется) Но у меня вообще любимый город — логично Питер, мой родной. Москву не люблю. Там все время куда-то бегут, движуха... Мне тяжело. Тем более что я там постоянно тусуюсь около вокзалов. (Дмитрий Кузнецов)